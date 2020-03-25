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BURSA Yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için suların çekilmesini bekliyorlar

Yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için suların çekilmesini bekliyorlarBURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hamzabey Mahallesi'nde, baraj suları altında kalan 3 mezarlıkta yakınlarına ait mezarlar bulunanlar, ziyaret için suların çekilmesini bekliyor.

25.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:51
Yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için suların çekilmesini bekliyorlar
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hamzabey Mahallesi'nde, baraj suları altında kalan 3 mezarlıkta yakınlarına ait mezarlar bulunanlar, ziyaret için suların çekilmesini bekliyor.
Elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy Barajı'nın yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından, Hamzabey Mahallesi'nde 3 mezarlığın da bulunduğu araziler sular altında kaldı. Su seviyesinin düşmeye başlamasıyla mezarlar yeniden görünmeye başladı.
Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı Hamzabey Mahallesi'nin sakinleri, yakınlarına ait mezarlara gidip, dua edebilmek için suların tamamen çekilmesini bekliyor.
'400 YILLIK MEZARLIK'
Kırsal Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda, mahallenin geçmişinin 1200 yılına kadar uzandığını dile getirerek, "Yaklaşık 10 yıl önce barajımız faaliyete geçti. Suların yükselmesiyle birlikte üç mezarlığımız sular altında kaldı. Su seviyesi yükseldiğinde mezarlarımız sular altında kalıyor. Sular çekildiğinde ise ortaya çıkıyor. Sular çekilip mezarlar ortaya çıkınca mahalle sakinleri merhum akrabalarına dua ediyorlar. Buraya gelebilmek, dua edebilmek için suların çekilmesini bekliyoruz. Bu mezarlık 400 yıllık var. Tabi suyun çekilme zamanları belli olmuyor" diye konuştu. BURSA Yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için suların çekilmesini bekliyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler : Boğazköy barajı, İnegöl, Güncel

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BURSA Yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için suların çekilmesini bekliyorlar

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