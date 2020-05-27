BURSA Yalova'da 4 günlük kısıtlamada 513 kişiye 425 bin TL ceza

Yalova'da 4 günlük kısıtlamada 513 kişiye 425 bin TL cezaYalova'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yasağı ihlal eden 513 kişiye 425 bin 750 lira para cezası uygulandı.

27.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:12
Yalova'da 4 günlük kısıtlamada 513 kişiye 425 bin TL ceza
Yalova'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yasağı ihlal eden 513 kişiye 425 bin 750 lira para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı illerden biri olan Yalova'da polis ve jandarma ekipleri, 18 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Araç sürücüleri ile yolcuların izin belgelerinin kontrol edildiği denetimlerde maske takmayanlar uyarıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 513 kişiye 425 bin 750 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde ilçelerin de dahil olduğu 22.05.2020 günü saat 24.00 ile 26.05.2020 günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında vatandaşlarımızın sabırlı ve sağduyulu davranması tüm ilimiz genelinde sürecin sorunsuz, problemsiz ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine büyük katkılar sağlamıştır. Tüm Yalova ilinde yaşayan ve tedbirlere uyarak duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza il emniyet müdürlüğü olarak teşekkür ederiz. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yasağı ihlal eden toplam 513 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 425 bin 750 TL idari para ceza uygulanmıştır." BURSA Yalova’da 4 günlük kısıtlamada 513 kişiye 425 bin TL ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Yalova, Güncel, Haber

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