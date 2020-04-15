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Bursa, Yalova, Eskişehir ve Bilecik'te "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor.

15.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:34
Bursa, Yalova, Eskişehir ve Bilecik'te
Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor.
Bursa 'da, yoğunluğun normal zamanlarda en fazla olduğu yerlerden Ulu Cami, 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanlarında sessizlik hakim. Kentte, güzel havaya rağmen cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmıyor.
Yalova
Kentin sahil şeridi başta olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakını hizmet vermezken, araç ve yaya hareketliliği ise çok az.
Şehrin giriş çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve trafik ekipleri de sürücülerin ateş ve evraklarını kontrol etmeyi sürdürüyor.
Sürücüler ve beraberindeki yolcuların ateşini ölçen ekipler, farklı ilden gelen sürücülerin ise evraklarını inceledikten sonra geçişlerine izin veriyor.
Eskişehir
Eskişehir'de kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü Kurtuluş Caddesi, İbrahim Karaoğlan Caddesi, Vatan Caddesi ve Ziyapaşa Caddesi sakin günler yaşıyor. Vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle buralardaki yoğunluk düştü.
Bilecik
Bilecik'te de vatandaşlar "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuyor.
Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi'nde araç ve yaya hareketliliği ise çok az yaşanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Evde Kal, Yalova, Bursa, Güncel
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