BURSA Yangın polis ekiplerinin desteğiyle söndürüldü

Yangın polis ekiplerinin desteğiyle söndürüldüBURSA'nın Gemlik ilçesindeki binada çıkan yangın, polis ekiplerinin de desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü.

02.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:22
Yangın polis ekiplerinin desteğiyle söndürüldü
BURSA'nın Gemlik ilçesindeki binada çıkan yangın, polis ekiplerinin de desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında, Gemlik ilçesindeki Kumla Mahallesi, Hizmet Caddesi'ndeki 11'inci Durak'ta 4 katlı binada bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine, yangının söndürülebilmesi için başlatılan çalışmaya Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 4 katlı binanın ikinci ve üçüncü katındaki yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. BURSA Yangın polis ekiplerinin desteğiyle söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Gemlik, Güncel, Haber
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