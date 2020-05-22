BURSA Yangında 2 katlı evleri küle dönen yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı

Yangında 2 katlı evleri küle dönen yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadıBursa'da iki katlı evin giriş bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

22.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:40
Yangında 2 katlı evleri küle dönen yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı
Bursa'da iki katlı evin giriş bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Ev sahibi çift söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Ev, kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 19.45 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'nde çıktı. İsmet Mutluay iftar sofrası hazırlarken, eşi Şerif Hanım Mutluay da bahçede olduğu sırada, iki katlı evin hol kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mutluay çiftinin evinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Şerif Hanım ve İsmet Mutluay komşular tarafından sokağa çıkarılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfiyenin yoğun çalışması sonucu yangın 1 saatte söndürüldü. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
YAŞLI ÇİFT, ÇALIŞMALARI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
Yangını söndürme çalışmalarını izlerken gzyaşlarını tutamayan Mutluay çiftine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. BURSA Yangında 2 katlı evleri küle dönen yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Haber

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