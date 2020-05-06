Haber, Son Dakika, Haberler

BURSA Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada

Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kameradaBURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlerin polisleri görünce kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

06.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:56
Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada
BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlerin polisleri görünce kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cumartesi günü Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup genç dışarı çıktı. Bu sırada devriye görevi yürüten polisler, gençleri görüp, ekip otosuyla bölgeye hareket etti. Polislerin geldiğini fark eden gençler ise kaçtı.
O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-
BURSA Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Bakan Koca’nın tepki gösterdiği İstiklal Caddesi’nde yine aynı görüntü ortaya çıktı Haberler
Bakan Koca'nın tepki gösterdiği İstiklal Caddesi'nde yine aynı görüntü ortaya çıktı
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL’ye mal oldu Haberler
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari’de görüldü Haberler
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Haberler››Güncel››BURSA Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:00: Ahmet Yesevi Üniversitesinden selden etkilenen Türkistan köylerine yardım - Haber 12:58: "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - DÜZCE/BALIKESİR/BOLU/ESKİŞEHİR/ - Haber 12:58: TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi - Haber 12:58: Kars'ta kazı yapan 6 kişiye suçüstü - Haber 12:58: Samsun'da gazetecilere koronavirüs testi - Haber 12:50: Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz - Haber 12:24: Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu - Magazin 11:55: Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler 10:14: Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi - Magazin