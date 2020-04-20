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BURSA Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti

Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın ettiBursa'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı.

20.04.2020 01:31 | Son Güncelleme: 20.04.2020 01:35
Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti
Bursa'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, tekel bayilerin önünde uzun kuyruklar oluştu.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı, gece saat 00.00'da sona erdi. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Sokağa çıkan vatandaşların marketlerde oluşturduğu uzun kuyruklar ise dikkatlerden kaçmadı. Bir tekel bayinin önünde oluşan ve sosyal mesafenin yok sayıldığı yoğunluk dikkat çekti.
Bursa'da sokağa çıkma yasağının kalkması ile birlikte işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. BURSA Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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