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Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü

Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründüBURSA'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının başlamasıyla kent merkezi ve 17 ilçesi sessizliğe büründü.

18.04.2020 01:55 | Son Güncelleme: 18.04.2020 01:57
Bursa , yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü
BURSA'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının başlamasıyla kent merkezi ve 17 ilçesi sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı Bursa'da da başladı. Kent merkezi ve tüm ilçeler sessizliğe büründü. Yasak öncesi kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi. Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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