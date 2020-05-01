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Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü

Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründüİçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde 3 sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa kent merkezi ve 17 ilçesi sessizliğe büründü.

01.05.2020 00:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:55
Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde 3 sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa kent merkezi ve 17 ilçesi sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs saat 00.00'dan 3 Mayıs saat gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. 3 milyona yakın nüfusuyla Bursa'da yasağın başlamasıyla kent merkezi ve tüm ilçeleriyle sessizliğe büründü. Yasak öncesi kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ilerleyen saatlerde evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlenirken araç yoğunluğu da azaldı. Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bursa, Güncel, Haber

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