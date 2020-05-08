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BURSA Yasak öncesi pazar ve kasaplarda yoğunluk

Yasak öncesi pazar ve kasaplarda yoğunlukBursa'da vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, alışveriş için semt pazarları ve et ürünleri satan iş yerlerine akın etti.

08.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:53
Yasak öncesi pazar ve kasaplarda yoğunluk
Bursa'da vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi, alışveriş için semt pazarları ve et ürünleri satan iş yerlerine akın etti. Kasap dükkanı önünde uzun kuyruklar oluşurken, pazarlarda sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi Bursalılar alışveriş yapmak için pazar, kasap ve marketlere akın etti. Yasak öncesi et almak için kasap önüne gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturunca uzun kuyruklar oluştu.
SOSYAL MESAFEYE UYULMADI
Polis ekiplerinin tüm uyarıların rağmen vatandaşların temel ihtiyaçlarını almak için geldikleri pazarlarda sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kasap önünde de yoğunluk oluşturan vatandaşlar saatlerce sıra bekledi. BURSA Yasak öncesi pazar ve kasaplarda yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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