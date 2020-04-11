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Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü-Sokağa çıka yasağının ardından Bursa sokakları havadan...

Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 ili kapsayan sokağa çıkma yasağının ardından, Bursa sessizliğe büründü.

11.04.2020 03:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:15

Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü

BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 ili kapsayan sokağa çıkma yasağının ardından, Bursa sessizliğe büründü. Normal zamanlarda binlerce kişinin olduğu 15 Temmuz Demokrosi Meydanı bekçilere kalırken, Bursa sokakları havadan böyle görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu. Duyurunun ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da hareketli saatler başladı. Bursalılar market ve fırınlara akın ederek 2 günlük sokağa çıkma yasağı için alışveriş yaptı. Saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Bursa, bir anda sessizliğe büründü. Normal zamanda binlerce kişinin bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı sessizliğe bürünürken, Bursa sokakları havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağının ardından Bursa sokakları bekçilere kaldı.

Sokaklar boşaldı

BURSA - İçişleri Bakanlığının, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 12 Nisan'a kadar ilan ettiği sokağa çıkma yasağı başladı. Saatler 24: 00'ü gösterdiğinde dakikalar önce insan akınına uğrayan cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının başladığı ilk dakikalar Bursa'da kameralara yansıdı. Son iki saat içinde, korona virüs tedbirleri başladığından bu yanaki en kalabalık zamanlarını geçiren Bursa'da, yasak başlamasının ardından caddeler boşaldı. Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet meydanı ve ilçenin en işlek caddesi olan Yalova Caddesi'nde ilçe sakinlerinin hepsinin yasağa uyduğu gözlendi.

Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü-Sokağa çıka yasağının ardından Bursa sokakları havadan...

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Zonguldak, Bursa, Genel
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