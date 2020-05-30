BURSA Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada

Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kameradaBURSA'da, tek katlı kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:40
Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada
BURSA'da, tek katlı kulübede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yasağa rağmen yangını görünce sokağa dökülen mahalleli, film izler gibi çalışmaları izledi. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi İlker Sokak'ta bulunan tek katlı kulübede yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kulübeyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada yangını görüce merakla sokağa dökülen mahalleli, film izler gibi çalışmaları seyretti. Bir araya gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları bu konuda uyararak dağılmalarını sağladı. Yangını izlemek için sokağa çıkanlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. BURSA Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Diyarbakır’da ’Dur’ ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu Haber
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4’ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka’da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Haberler››Güncel››BURSA Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:36: POLİSLERE ATEŞ AÇIP, KAÇTI: 1 POLİS ŞEHİT, VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI - EK - Haber 17:35: AB'den ABD'ye "DSÖ kararını gözden geçir" çağrısı - Haber 17:35: Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Kudüs'te engelli Filistinli'yi şehit eden polislerin yargılanması... - Haber 17:31: Son dakika haberi | Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, 7 saat sonra bulundu - Haber 17:28: Başkan Geylani'den "Değerlendirme toplantısı" - Haber 16:53: Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti - Haber 16:45: Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu - Haber 15:43: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? - Haberler 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin