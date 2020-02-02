Kendisinden 47 yaş küçük sevgilisinin tuzağına düşen yaşlı adam soyguna uğradı

Bursa'da yaşayan 69 yaşındaki U.C.G 22 yaşındaki kız arkadaşı Y.I'nın arkadaşlarıyla hazırladığı tuzağın kurbanı oldu. Otomobilinde sevgilsi Y.I ile seyir halindeyken, aracına çarpdan otomobilden çıkan 4 kişi tarafından gasp edildi. Tabanca, kolye ve cep telefonunun çalındığı olayda kız arkadaşının parmağı çıktı.

SOYGUNU KIZ ARKADAŞI PLANLAMIŞ

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda,. 69 yaşındaki U.C.G ile 22 yaşındaki kız arkadaşı Y.I'yla beraber yola çıktı. Y.I arkadaşları M.G, S.G , E.Ç ve K.T'nin içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde olan U.C.G'nin otomobiline çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen U.C.G, kız arkadaşı Y.I ve 4 arkadaşı tarafından gasp edildi. U.C.G'nin üzerinde bulunan tabanca, 3 adet altın kolye ve cep telefon çalındı. Olayı kendinden 47 yaş küçük sevgilisinin planladığını öğrenen polisleri arayarak yardım istedi.

EVLERİNDE YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanma çalışmaları başlatıldı. Şüphelilerin evlerini tespit eden ekipler, gece saatlerinde Y.I. ve 4 arkadaşını Orhaneli ve Nilüfer ilçelerinde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.