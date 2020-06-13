BURSA Yavaşlayan otomobile çarpan kadın sürücü yaralandı

Yavaşlayan otomobile çarpan kadın sürücü yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde yavaşlayan otomobile arkadan çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Esra Hilal Aynıgül(25) yaralandı.

13.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:17
Yavaşlayan otomobile çarpan kadın sürücü yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yavaşlayan otomobile arkadan çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Esra Hilal Aynıgül(25) yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Esra Hilal Aynıgül(25) yönetimindeki 16 AFA 377 plakalı motosiklet, trafik nedeniyle yavaşlayan Mürsel İrgüneş(40) Yönetimindeki 16 BFE 87 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen kadın sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Motosikletten düşerek yaralanan kadın sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kamera görüntülerinde, trafiğin yavaşlamasıyla birlikte motosiklet sürücüsünün otomobile arkadan çarparak devrildiği görülüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
BURSA Yavaşlayan otomobile çarpan kadın sürücü yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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