Bursa, yeni kitap fuarı için gün sayıyor

'2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Anısına' atfedilen Kitap Fuarı'nın misafir ülkesi dost ve kardeş ülke Bosna Hersek olarak belirlendi. Türkiye'den onur konuğu; Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi ve Felsefeci Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı olurken, Bosna Hersek'ten onur konuğu ise; Türkçeye romanları tercüme edilen Edebiyatçı ve Felsefeci Prof. Dr. Cevad Karahasan olarak açıklandı.

20 Aralık 2019, Cuma günü, saat: 10.00'da kapılarını açacak ve on gün devam edecek Kitap Fuarı'na Türkiye'nin seçkin yayınevleri ve önde gelen yazarları katılacak. Kitap kurtları, imza günleri, söyleşiler, paneller ve konferanslarla dolu dolu bir 10 gün geçirecek.

Kültür hayatına katkı

Bursalı kitapseverlerin yoğun isteği doğrultusunda, kültür hizmeti olarak planlanan Kitap Fuarı, şehrin kültürüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Sadece yayınevlerinin değil, sahafların da katılacağı Kitap Fuarı'nda meraklılar, eski kitap ve belgeler ile de tanışacak. On gün boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'na; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Canan Karatay, Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Ali Ayçil, Tarık Tufan, Mevlâna İdris, Kudret Ayşe Yılmaz, Hasan Erdem, Serdar Tuncer, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi Türkiye'nin önde gelen isimleri, imza günü ve söyleşi için katılacak.