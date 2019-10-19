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Bursa yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladı

Yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladıBursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan barınaklarında sonbahar doğumlarının heyecanı yaşanıyor.

19.10.2019 13:21
Yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan barınaklarında sonbahar doğumlarının heyecanı yaşanıyor.
Kırsal Kozdere Mahallesi'ndeki ağılda dünyaya gelen ikiz kuzuların doğum anları ve sonraki saatleri ise kameralara yansıdı. Daha doğar doğmaz ayağa kalkmaya çabalayan yavrular bir anlamda yaşam mücadelesinde ilk adımlarını atmış oldu. Yürüme çabalarında başarılı olan yavrular, çiftliğin çayırına çıkarıldı. Hayvan yetiştiricisi Oktay Öztürk, Alman karakafa cinsi koyunların iyi bakım sayesinde ikiz hatta üçüz yavru dünyaya getirebildiklerini söyledi. Bugünlerde sonbahar doğumlarının başladığını anlatan Öztürk, İlk yavrularımızı aldık. İlk doğumdan ikiz yavrular elde etmenin sevinci içindeyiz. Gebe olan diğer hayvanlarımızın bu ay içinde doğurmalarını bekliyoruz diye konuştu.
Bursa yenişehir'de kuzuların sonbahar doğumları başladı

Yenişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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