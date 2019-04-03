Bursa Yenişehir Havalimanı, Hava Kargo Taşımacılığı Hizmeti Vermeye Başladı

Kaynak: DHA

Yenişehir Havalimanı, hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladıBursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan BTSO Lojistik A.Ş.'nin çalışmaları kapsamında Yenişehir Havalimanı hava kargo taşımacılığı hizmeti vermeye başladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin üretim üssü Bursa'yı, hava kargo taşımacılığında da bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.BTSO, Bursalı ihracatçı firmalara dış ticaret işlemlerinde maliyet, hız ve verimlilik artışı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. BTSO tarafından kurulan Lojistik A.Ş., 2001 yılından bu yana atıl vaziyette bulunan Bursa Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini iş dünyasının kullanımına sundu. Aktarmalı olarak ABD'ye gerçekleştirilen ilk uçuş öncesi düzenlenen törene BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ve Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçe, oda ve borsa başkanları, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Lojistik Konseyi üyeleri ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.LOJİSTİK ÜS HALİNE GELECEKBTSO Başkanı İbrahim Burkay, Yenişehir'den hava kargo seferlerinin başlatılmasının uzun süredir gündemlerinde olan bir proje olduğunu söyledi. Yenişehir'de hava kargo taşımacılığına başlanması için gereken fiziki şartların sağlanması amacıyla 2017 yılında BTSO Lojistik A.Ş.'yi kurduklarını hatırlatan Başkan Burkay, Lojistik konseyimiz ve ilgili komitelerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde bir ilki daha hayata geçirdik. Yenişehir'den başlattığımız hava kargo taşımacılığı ile üyelerimizin lojistik maliyetlerini minimize ederken, Bursa iş dünyasının ihracatına katkı sağlayacak ve bölgemizi havayolu kargo taşımacılığında önemli bir üs haline getireceğizö dedi.ZAMAN VE MALİYET AVANTAJIBursa ve Güney Marmara bölgesinin başta otomotiv, tekstil ve yaş sebze- meyve sektörü olmak üzere ciddi bir yük potansiyeli olduğunu belirten Başkan Burkay, Sanayi, turizm, tarım ve fuar kenti Bursa'mızın lojistik hizmetlerini de kapasite ve kalite olarak artırıyoruz. Daha öncesinde firmalarımız ürünlerini İstanbul üzerinden yurt dışına ulaştırıyordu. Bu durum hem maliyet, hem de zaman kaybına yol açıyordu. MNG Kargo ile başladığımız projemizle artık firmalarımız ürünlerini hedef pazarlara çok daha ucuz ve hızlı bir şekilde ulaştırabilecek. Lojistik şirketlerimiz de yüklerini buraya getirecekler. İlk etapta haftada iki uçuş gerçekleştireceğiz diye konuştu.BÖLGENİN MERKEZİ OLACAKYenişehir Havalimanı'nın lojistikte bölgenin çekim merkezi olacağına inandıklarını ifade eden Başkan Burkay, şöyle devam ettiMarmara Bölgesi'ne çok fazla ulaşım yatırımı yapıldı. İstanbul-İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Avrasya tüneli gibi projelerle ulaşım önemli ölçüde rahatladı. Tüm bu yatırımlar Yenişehir'i de tüm Marmara Bölgesi'nde hizmet verecek önemli bir konuma taşıdı. Hava kargo taşımacılığı da ihracatta firmalarımıza rekabet gücü kazandıracak önemli bir adım oldu. Önümüzdeki süreçte hem kargo, hem de yolcu taşımacılığında Yenişehir'in arzu ettiği yere geleceğine inanıyoruz.öBursa Valisi Yakup Canbolat, firmaların ihraç pazarlarına ulaşmasındaki başarısının lojistik sektörünün gücüne bağlı olduğunu belirterek, Yenişehir Havalimanı'nda başlatılan uluslararası hava kargo operasyonları Bursa iş dünyasına önemli avantajlar sağlayacak. BTSO tarafından hayata geçirilen projenin Yenişehir'e, Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorumö dedi.Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise Yenişehir'den hava kargo taşımacılığının başlatılmasının heyecan verici bir adım olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO tarafından gerçekleştirilen projenin Bursa'nın lojistik bir üs hale gelmesi hedefi açısından son derece önemli bir hamle olduğunu söyledi.LOJİSTİK A.Ş. HAKKINDABTSO Lojistik A.Ş. öncülüğünde, MNG Kargo ve Lima Lojistik firmalarının destekleriyle başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlayacak proje ile Bursa, havayolu kargo taşımacılığında bölgede önemli bir üs haline gelecek. Haftanın 2 günü seferlerin yapılacağı Lojistik A.Ş. ilk seferini ağırlıklı olarak tekstil ve otomotiv parçalarının taşındığı MNG Airlines uçağıyla Fransa aktarmalı olarak ABD'ye gerçekleştirdi. İlk etapta aylık 300 ton yükün taşınmasının hedeflendiği proje kapsamında yaş sebze meyve ürünlerinin de eklenmesiyle sefer sayısının haftada 3 güne çıkması bekleniyor. 60 tonluk geçici depolama alanına sahip Lojistik A.Ş. ile firmalar, ihraç ürünlerini 1,5 gün gibi kısa bir sürede dünya pazarlarına ulaştırma imkanına kavuştu.