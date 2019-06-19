BURSA YENİŞEHİR OVASI'NI DOLU VURDU

Bursa Yenişehir
Ovası'nda yağmurun ardından dolu kabusu yaşandı. Çardakköy Mahallesi'nde yağan dolu fasulye, soğan ve biber ekili 250 dönüm alanda etkili oldu. Çardakköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Kınık
, dolu yağışının yaklaşık 15 dakika sürdüğünü, sabah tarlalara çıktıklarında ürünlerde zararla karşılaştıklarını anlattı. Kınık, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiklerini, yetkililerin hemen gelerek zarar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.
Soğan tarlasının zarar gördüğünü anlatan Çardakköylü çiftçi Erkan Efe
de, yağmur ve dolu gibi doğa olaylarının tekrarlayabileceğini endişesini yaşadıklarını söyledi. Efe, Haftasonuna değin yoğun yağmur yağışı ya da dolu yağışının tekrar yaşanabileceği söyleniyor. Endişeyle bu sıkıntılı sürecin geçmesini bekliyoruz diye konuştu.