Bursa Yerli Malı Haftasında, Yerli ve Ulusal Firmalar Tanıtıldı

Yerli malı haftasında, yerli ve ulusal firmalar tanıtıldı
BURSA'da bulunan Hüsnü Züber İlkokulu, tüm yurtta 12-18 Aralık
tarihleri arasında kutlanan 'Yerli Malı
' etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği 'Ülken İçin Sen de Üret' projesi gerçekleşti. Proje amacının ülke değerlerini çocuklara tanıtmak olduğunu söyleyen Proje Koordinatörü Muhsin Başol, " Amacımız çocuklara yerli malı haftası kapsamında yerli ve ulusal firmaları ve şehirlerimizin kültürel değerlerinin tanıtmak?? dedi. Bursa
'nın merkez Nilüfer İlçesi 19 Mayıs
Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Züber İlkokulu, yurtta 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Özlüce Kapalı Pazaralanı'nda 'Ülken İçin Sen de Üret' adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin amacının çucukların yerli ve milli değerlerimizi daha iyi tanımalarını sağlamak amacını taşıdığını belirten Proje koordinatörü ve okulun öğretmenlerinden olan Muhsin Başol, "Amacımız çocuklara yerli malı haftası kapsamında yerli ve ulusal firmaları ve şehirlerimizin kültürel değerlerinin tanıtmak" şeklinde konuştu.
26 FİRMA VE 30 ŞEHİR KATILDI
Etkinliğe 26 ulusal firma ve 30 şehirden katılım olduğunu belirten Başol, "Bu şekilde bize destek veren yaklaşık 26 ulusal firma ve 30 şehrimizin desteğiyle büyük bir organizasyon yapmaya çalıştık. Güzel bir çalışma oldu. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın ülkemiz değerlerini daha iyi tanıdıklarını ve değerlerine önem verdiklerini tespit ettik. Bu çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da devam etmeyi planlıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Etkinlik için pazaralanına geldiğini belirten okul öğrencilerinden Emre Güney, "Yerli malı haftası kapsamında burada stant açıldı. O yüzden buradayım. Projemiz Hocalarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
13 Aralık 2018 Perşembe 18:07