Bursa Yerli 'Perdah Makinesi' Üretti, Motoru İçin Gümrüğe Takıldı

Kaynak: DHA

Yerli 'perdah makinesi' üretti, motoru için gümrüğe takıldıAlmanya'da 25 yıl yaşadıktan sonra Bursa'nın Orhangazi ilçesine yerleşen Necdet Koç (60), inşaat sektöründe, dökülen betonun yüzeyini düzeltmede kullanılan 'perdah makinesi' üretti. Kullandığı yerli motordan verim alamayan Koç, yurt dışından her birini 300 Euro'ya sipariş ettiği 5 motoru, gümrükteki işlemlerin yüksek maliyeti nedeniyle Türkiye'ye getiremedi. Her bir motorun gümrük maliyetinin 2 bin 400 lirayı bulduğunu belirten Necdet Koç, Gümrük sorunlarını aşamazsam, bu makineyi gidip Almanya'da üreteceğim dedi.Almanya'da 25 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye gelip Orhangazi'ye yerleşen endüstri meslek lisesi torna tesviye bölümü mezunu Necdet Koç, kendi imkanlarıyla, perdah makinesi yapmaya karar verdi. Evinin alt katında, atölyeye çevirdiği garajda 2,5 yıllık bir çalışmayla 4'üncü prototipte makineyi yapmayı başaran Necdet Koç, yerli motordan tam verim alamadı. Bunun üzerine Koç, yurt dışından bir firmayla anlaştı. Ancak Necdet Koç'un getirdiği motorların gümrük işlemleri için yüksek bir maliyet çıkarılınca Türkiye'ye getiremedi.Makineye ilişkin bilgiler veren Necdet Koç, Lazer ışığı ile seviyeyi kontrol ederek beton şap düzelten bir makine. Bu makinemiz şu anda çalışır vaziyette. Her şeyi tamamen bizim tasarımımız ve üretimimiz. Makinede yerli motor kullandık. Ancak hiç birisinden istediğimiz verimi alamadık. Daha sonra Almanya'da otomasyon fuarına katıldım. Burada Çinli bir firma ile anlaştım. Motorları Türkiye'ye sokarken gümrükte büyük zorluklar yaşadım. İkinci kez Almanya'ya gittim. Bu defa firmanın Alman distribütörü ile anlaştım. Yine gümrükte zorluklar yaşadım dedi.Necdet Koç 2,5 yıllık çalışması sırasında Ar-Ge ve devlet desteği için başvuruda bulunduğunu, ancak alamadığını belirterek, Çalışan sayısı, tasarımcı, teknik mühendis gibi şeyler istendi. Elektronik mühendisi bir arkadaşıma kart tasarımını yaptırdım diye konuştu.Necdet Koç makinedeki lazer alıcının 360 derecede lazer ışığını alarak seviye kontrolü yapabilen bir yeteneğe sahip olduğunu da belirterek, Bunu şu anda dünyada üretebilen 2 firma var. Onlar da kendi makinesinde kullandığı için motoru satmıyor. Biz bunu elektronikçi arkadaşlarla 25 günlük bir çalışma neticesinde kendimiz ürettik. Makinenin testini yaptık. Seri üretime geçebilmek için yurt dışından bu motorları getirmemiz gerekiyor. Gümrük sorunlarını aşamazsam, bu makineyi gidip Almanya'da üreteceğim. Yurt dışından getirdiğimiz her bir motor için gümrükte bize çıkan maliyet, 2 bin 400 TL'yi buluyor. Oysa bu motorları biz 300 Euro'ya yurt dışından alıyoruz. Böyle olunca maliyet artıyor. Bu konuda destek istiyorum ifadelerini kullandı.SERİ ÜRETİME GEÇMEK İSTİYORUZMakine için bugünden onlarca sipariş de alabileceklerini belirten Koç, Biz bu makineyi düşük maliyetlerle pazarlayabilecek durumdayız. Gümrükler konusunda devletimizden destek bekliyoruz. Bu desteği görebilirsek, makinenin seri üretimine hemen geçip, ekonomiye de katkı sağlayabileceğiz dedi.