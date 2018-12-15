Bursa Yoğun Sis Nedeniyle Zincirleme Kaza 7 Yaralı

Yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza 7 yaralı
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle meydana gelen kazada, görüş mesafesini kaybeden yolcu otobüsü kontrolden çıktı. 3 aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İnegöl karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan Bayram Mingö(55) yönetimindeki 34 HU 7410 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl Mobilya
Sanayi Işıklı Kavşağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azalınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, kırmızı ışıkta duran Faruk Baykoz(26) yönetimindeki 16 KOV 78 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis aracı, önündeki Fevzi İnkün(42) yönetimindeki 34 AAE 655 plakalı otomobile çarptı. Kazada, servis aracındaki sürücü ile 6 yolcu yaralandı.
Yaralı servis sürücüsü Faruk Baykoz(26) ile servis aracında ki Anıl Ergün(24), Zeynep Şahin(19), Songül Şahin(15), Ömer Demircan(80), Esra Demir(19), Sevim Baykoz(48), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara,Sabah,İnegöl
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:11