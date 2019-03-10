Bursa Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Yaşlı Adama Otomobil Çarptı

Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 83 yaşındaki Selim Kılıç yaralandı.Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Caddesi üzerinde meydana geldi. İmdat Savaş idaresindeki 16 UAJ 16 plakalı otomobil çevre yolu üzerinde sehir halindeyken, yaya geçidi bulunmayan yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Selim Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere yığılan Kılıç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İmdat Savaş, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.