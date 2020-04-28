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BURSA Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirttiSUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 252 Türk vatandaşı,14 gün karantinada kalacakları Bursa'daki iki öğrenci yurduna yerleştirildi.

28.04.2020 00:43 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:46
Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti
SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 252 Türk vatandaşı,14 gün karantinada kalacakları Bursa'daki iki öğrenci yurduna yerleştirildi. Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirebilmeleri için devletin maddi manevi tüm imkanlarını seferber ederek yurda getirdiği vatandaşlardan biri, yolculuk süresi boyunca koronavirüs tedbirleri kapsamında mola verilmediği için tepki göstererek, "Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Rezillik, başka bir şey demiyorum" dedi.
Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında 59 ülkede yaşayan vatandaşların, ramazan ayı ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolleri yapılan önceden belirlenen öğrenci yurtlarında tüm ihtiyaçları yine devlet görevlileri tarafından karşılanarak 14 gün karantina altına alınıyor.
Yurt dışından tahliye çalışmaları kapsamında bu gece saat 22.00 sıralarında Suudi Arabistan'dan Bursa'ya getirilen 252 Türk vatandaşından 125'i Nilüfer ilçesinde Mehmed Zahid Kotku yurduna, 127'si ise İnegöl'deki Şirin Hatun Yurdu'na yerleştirildi. Toplam 10 otobüsle Bursa'ya getirilen vatandaşlar, ellerinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yurtlara yerleştirilen 252 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Karantina yurtlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
'DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN'
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirildiği için emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Lamba, "Devletimizden Allah razı olsun. Arabistan'dan geliyoruz. Devletimiz büyük, her zaman için büyük. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yolda mola verselerdi iyi olurdu. Güvenliğimiz için mola vermediler. Daha önce kaçanlar olmuş. O yüzden mola vermediler. Ama devletimiz büyük. Teşekkür ediyoruz" dedi.
'REZİLLİK, BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM'
Yolculuk boyunca mola verilmediği için öfkelenen bir vatandaş ise, "Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Rezillik, başka bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı. BURSA Yurt dışından Türkiye’ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, Bursa, Güncel, Haber
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