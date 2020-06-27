BURSA Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı

Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttıBURSA'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, üzerine düşen böceğin, zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

27.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:12
Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı
BURSA'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, üzerine düşen böceğin, zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
İznik ilçesinde çiftçi Hakkı Aydın, kırsal Tacir Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada üzerine bir ağaçtan örümcek düştü. Örümceğin görünümünden şüphelenip zehirli olabileceğini düşünen çiftçi Aydın, örümceği kavanoz içerisinde muhafaza etti. Daha sonrasında örümceği araştıran ve veterinere giden Aydın, örümceğin zehirli uğur böceği örümceği (Eresus Cinnaberinus) olduğunu öğrendi. Aydın, bu örümcek türü ile ilk kez karşılaştığını ifade etti. Daha sonra Aydın, örümceği doğaya saldı. BURSA Zehirli ’uğur böceği örümceği’ şaşırttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın, İznik, Güncel, Haber

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