Bursa'da Zift dolu tankta çıkan yangın söndürüldü

Zift dolu tankta çıkan yangın söndürüldüBURSA'nın Orhaneli ilçesinde içi zift dolu tankta kaynak çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:06

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde içi zift dolu tankta kaynak çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Karayolları mevkiinde, saat 14.30 sıralarında içi zift dolu tankta, kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Tankın çevresindeki lastikler de alev aldı.

Yoğun duman göğe yükselirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İki itfaiye aracıyla yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, maddi zarar meydana geldi.

Bursa’da Zift dolu tankta çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhaneli, İtfaiye, Güncel, Haber

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