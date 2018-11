Bursa Zihnioğlu Doğru Hazırlık Başarıya Götürür

22 Kasım 2018 Perşembe 16:36



Enflasyonla mücadele programına ilk destek veren firmalardan olan Boyner , 5 mağazayla hizmet verdiği Bursa 'da basın mensuplarıyla buluştu. Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, Türkiye 'deki ekonomik gelişmeler her yıl değişik sebeplerden dolayı dalgalanmalar gösterebilir. Önemli olan bunlara özel hazırlanmanız, fırsatlar sunmanız ve bunlara göre çalışmalar yapmanızdır. Yıl içerisindeki büyümelerimiz yine yaptığımız çalışmalarla, müşteriye özel fırsatlarla, kampanyalarla enflasyonun üzerinde büyüme rakamları içeriyor dedi.Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, Marka Yönetimi ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burcu Körpeağaç ve Satış Direktörü Kerem Ak, Sur Yapı Marka AVM'de ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. 'Çılgın Kelebek' kampanyasının getirmiş olduğu alışveriş çılgınlığının perakende sektöründe büyük ses getirdiğini belirten Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, aynı sesi 'Şahane Cuma' kampanyasıyla da getireceklerini vurguladı. Yapılan her kampanyadan her seferinde 4 milyon civarında müşterinin faydalandığını belirten Zihnioğlu, müşterilerin ilgiyle takip ettiği bu kampanyaların devam edeceğini belirtti.FIRSATLAR DEVAM EDECEKBoyner'in enflasyonla mücadele programına ilk destek veren firmalardan biri olduğunu hatırlatan Hakan Zihnioğlu, 2018 yılı itibariyle 120 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını kaydetti. 40 milyondan fazla ürün satışı gerçekleştirdiklerini belirten Zihnioğlu, En güzel örneklerden bir tanesini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdik. 9-10-11 Kasım tarihleri arasında 'Çılgın Kelebek' kampanyamızla 4 milyondan fazla üründe yüzde 50 ve üzeri indirimler sağladığımız bir dönem gerçekleştirdik. Kampanya tarihlerinde geçen seneye göre ciroda yüzde 47 büyüme gerçekleştirdik.Ekonomiye can vermek, ekonominin ritmini çok daha hızlı attırmak için hazırlıklar yapmanız, müşteriyi kampanyalara ve fırsatlara davet etmeniz gerekiyor dedi.Yaşanan ekonomik dalgalanmalara karşı tedbir alarak, müşteri odaklı kampanyaların sürekli olarak yenilenmesi gerektiğini belirten Hakan Zihnioğlu, Türkiye'deki ekonomik gelişmeler her yıl değişik sebeplerden dolayı dalgalanmalar gösterebilir. Önemli olan bunlara özel hazırlanmanız, fırsatlar sunmanız ve bunlara göre çalışmalar yapmanızdır. Geçtiğimiz hafta yaptığımız çok özel bir kampanya döneminde yüzde 47 büyüdüğümüzden bahsettim. Yıl içerisindeki büyümelerimizyine yaptığımız çalışmalarla, müşteriye özel fırsatlarla, kampanyalarla enflasyonun üzerinde büyüme rakamları içeriyor. Ekonomik dalgalanmaların ritmi ne olursa olsun, mağazaların, perakendenin o hızlı atan ritmi bir çıkış yolu mutlaka buluyor. Tüketiciye bazen ertelemiş olduğu alışveriş kararlarını teşvik etmek için fırsatlar sunmanız bir çözüm oluyor. Bazen de tüketicinin o ihtiyacı gerçekten hissetmesi gerekiyor diye konuştu.2018 yılı boyunca bütün işlerimizi Türk Milli Takımlar Koçu Çetin Yılmaz'dan öğrendikleri bir motto ile sürdürdüklerini belirten Zihnioğlu, Ön hazırlık her şeyin başı. Ticarette ön hazırlığı, müşterinin ihtiyaçlarının ne olduğunu bilip doğru yaparsanız, ekonomik olarak büyüme gerçekleştirmeniz çok mümkün. 40 milyondan fazla ürün sattık. 120 milyondan fazla ziyaretçi aldık. Ekonomi yaptığınız kampanyaların ritmiyle, tüketiciye sunduğunuz fırsatlarla, önerilerle ciddi anlamda hareketleniyor. Grubumuzun markalarından alışveriş uygulaması Hopi'yle birçok işte ortak kampanyalar düzenledik. Bunlarda tüketicinin alışkanlıklarına, seçimlerine dönük kişiye özel fırsatları içerdi. 2019 yılında da bu fırsatlar devam edecek dedi.KAMPANYANIN HEDEFİ 4 MİLYON TÜKETİCİYarın itibariyle başlayacak olan 'Şahane Cuma' kampanyasının detayları hakkında bilgiler aktaran Zihnioğlu, Yaklaşık 4 milyon üründe tüketiciye fırsatlar sunuyor olacağız. Bunların içerisinde indirimler var, çoklu alımda fırsatlar var. Hatta bazı kategorilerde yurt dışındaki fiyatlardan, gümrüksüz mağazalardaki fiyatlardan çok daha cazip fırsatlara tekliflerimiz olacak. Ciddi bir müşteri akımı bekliyoruz. Cuma, Cumartesi ve Pazar Türkiye perakende piyasası 'Şahane hafta sonu' sloganlarıyla alışverişe dönecek ifadelerini kullandı.