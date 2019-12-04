Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları ararken kaybolan 4 kişilik AKUT ekibi bulundu

Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken kaybolan dağcıları arayan AKUT ekibi de kayboldu. Arama çalışmalarına katılmak için yola çıkan 4 kişiyle telsiz irtibatı kesildi. Ekibin yoğun sis ve kar fırtınası sebebiyle kayboldukları anlaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı. Yapılan çalışmanın ardından kaybolan AKUT ekibi kurtarıldı.

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi.

KAYBOLAN DAĞCILARI ARAYAN AKUT EKİBİ DE KAYBOLDU

Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin Karadere Bölgesi'nde yoğun sis ve kar fırtınası sebebiyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi.

DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı. Öte yandan dereye düştükten sonra kurtarılan AKUT ekibi personelinin donma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.

EKİBE ULAŞILDI

Uludağ'da, kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları sırasında kaybolan 4 kişilik AKUT ekibine yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı.