BursaFotoFest heyecanı Merinos'ta başladı

BURSA - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılan açılış töreninde, festival kapsamında '#Doğayadönüş2019' etiketi ile düzenlenen Uluslararası Instagram Yarışması'nda dereceye giren eserlerin sahipleri de ödüllerine kavuştu.

Geniş katılımlı ödül töreni

Fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği BursaFotoFest'in açılış ve ödül töreni, Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, FotoFest Küratörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Fırat ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Savaş ile çok sayıda profesyonel-amatör fotoğrafçı katıldı.

BursaFotoFest 2019 açılışında '#Doğayadönüş2019' etiketi ile düzenlenen Uluslararası Instagram Yarışması'nda eserleri dereceye giren sanatçılar, ödül sevincini yaşadı. BursaFotoFest 2019 Instagram Fotoğraf Yarışması'nda Hatay'dan Mehmet Aslan birinci, Bursa'dan Aygül Öztürk ikinci, Bangladeş'ten Mohammad Saiful Islam üçüncü oldu. Yarışmada, Serkan Daldal (Antalya), Murat Bakmaz (İstanbul), Mithail Afrige Chowdhury (Bangladeş), Arif Miletli (Antalya), Mürsel Yağcıoğlu (İstanbul) ve Ahmet Kural (Kocaeli) mansiyon aldı. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

16 ülkeden 230 sanatçı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın fotoğraf sanatının en iyi icra edilebildiği, sanatçılara görsel anlamda yoğun malzeme veren bir şehir olduğunu dile getirdi. Artık geleneksel hale gelen BursaFotoFest'in Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Dünya'nın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen ve Türkiye'nin en büyük fotoğraf etkinliği olan BursaFotoFest'i bu yıl 'Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' temasıyla düzenliyoruz. Bu yıl festivalimize; Rusya'dan ABD'ye, Hindistan'dan Uruguay'a, İtalya'dan Meksika'ya kadar 16 ülkeden 230 fotoğraf sanatçısı katılıyor. Yine ülkemizin dört bir yanından fotoğraf sanatçıları da festivalimize renk katacak. Bu yıl festivalimizin konuk ülkesi, bildiğiniz gibi Rusya. Festivalimizin teması olan 'Hava, su, toprak… Doğaya dönüş' ile özdeşleşen ülkelerden biri olan Rusya'nın fotoğraf karelerine yansıyan yönünü etkinliğimiz ayrıcalığıyla izleyeceğiz. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyor, festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Andrey Buravov'dan teşekkür

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ise BursaFotoFest 2019 için konuk ülke olarak Rusya'nın seçilmesinin tesadüf olmadığını dile getirdi. 2019 yılının Türkiye ve Rusya arasında karma kültür ve turizm yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Buravov, BursaFotoFest'in de program kapsamında önemli yer tuttuğunu ifade etti. Fotoğrafçılığın enteresan bir uğraş olduğunu, insan hayatının etkileyici yönlerini diğer insanlar ve gelecek nesillerle paylaşmaya yaradığını belirten Buravov, etkinlikte emeği bulunanları kutladı.

Açılış programı ve ödül töreninde, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, FotoFest Küratörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Fırat ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Savaş da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi. Törenin ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, platform ziyaretleri yaparak, festivalde sergilenen eserleri inceledi.

13 Ekim'e kadar sürecek

Her yıl Türkiye'den ve dünyadan 100'den fazla fotoğraf sanatçısını bir araya getiren Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla başladı. 13 Ekim'e kadar sürecek olan festival kapsamında sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de fotoğraf meraklılarıyla buluşacak. BursaFotoFest'in mekanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Merinos AKKM Fuaye Alanı oldu.

Konuk ülke 'Rusya'

BursaFotoFest, bu sene konuk ülke olarak Rusya'yı seçti. Rus fotoğraf sanatçıları Alexander Dymnikov, Daniil Kolchanov, Ekaterina Pryanichnikova, Grigory Mumrikov, Igor Mukhin, Ilya Nikitin, Olga Ingurazova, Olga Vorobyova ve Svetlana Yerkovich, festivalde sergileriyle yer aldı. Ayrıca RosPhoto Sergiler Departmanı Küratörü Alexandra Maximova 'Rus fotoğrafı', Fotoğraf Tarihi Müzesi Vakfı'ndan Anna Belova da 'Fotoğraf müzeleri' konularında deneyimlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Türkiye'den ise Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bayburt, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Yozgat'tan fotoğrafçıların sergileri festival boyunca gezilebilecek.