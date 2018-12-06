Bursagaz 5 Günde 5 Ayrı Noktadaki Tatbikatlarını Başarıyla Tamamladı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:04



06 Aralık 2018 Perşembe 13:04

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden olan Bursagaz, gelenekselleşen 'İSG Tatbikatları Haftası'nın üçüncüsünü başarıyla tamamladı.Bursagaz çalışanları, sabotaj ve terör, sel ve su baskını, yangın söndürme, deprem tahliye gibi konularda tatbikatlar gerçekleştirdi. Bursagaz çalışanlarının büyük çoğunluğunun katılımıyla şirket genelinde düzenlenen ve 5 gün süren tatbikatta acil durumlarda ortaya çıkabilecek muhtemel zararların azaltılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. İlki 2016 yılında gerçekleşen İSG Tatbikatlar Haftası programının üçüncüsü bu yıl Genel Müdürlük ve Nilüfer lokasyonuna ilave olarak üç ayrı istasyonda gerçekleştirildi. Tatbikatlarla olası afetlere karşı reflekslerin gelişmesi ve iyileştirmeye açık alanların tespiti amaçlandı. 5 gün boyunca 5 ayrı lokasyonda yapılan ve Bursagaz çalışanlarının büyük çoğunluğunun katıldığı tatbikatlar, İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Eğitim Amirliği, Nilüfer Jandarma Komutanlığı ve BURAK (Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi) ile ortaklaşa düzenlendi.Geleneksel İSG Tatbikatları Haftası öncesinde Bursagaz'ın 20 gönüllü çalışanı, Afet Eğitim Merkezi'nde deprem, yangın, sel ve su baskını, ilk yardım konularında simülasyonlu eğitimlere katıldı. Bursagaz İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi Yunus Alınca, geçen yıl tüm acil durum personelinin katıldığı eğitime bu yıl gönüllü 20 çalışan ile katıldıklarını belirterek, artık eski öğretilerin yeterince etkin olmadığını, gelişen çağda uygulamalı eğitimlerin daha çok davranışa dönüşmeye odaklı olduğunu söyledi. Alınca, misafirperverliklerinden ve örnek çalışmalarından dolayı, Afet Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Yiğit nezdinde tüm eğitmenlere teşekkür etti.Bursagaz'ın iş sağlığı ve güvenliği alanında sektöre örnek olacak uygulamalarına değinen Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı ve İSG Kurul Başkanı Şükrü Özden, saha denetimleri, İSG iletişim uygulamaları, İSG Haftası Etkinlikleri ve İSG Tatbikatlar Haftası programlarıyla artık İSG konusunda da çok sayıda kamu ve özel kuruluşun dikkatlerini çektiklerini ifade ederek, "İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye Eğitim Amirliği, Nilüfer Jandarma Komutanlığı ve BURAK'a katkıları için teşekkür ederiz" diye konuştu. - BURSA