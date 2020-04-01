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Bursalı 361 umreci vatandaş bugün evlerine geldi

Bursa Valisi Yakup Canbolat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 günlük karantinada bulunan 361 umreci vatandaşın evlerine geldiğini ve dışarı çıkmamaları ve yakınlarını ziyaret etmemeleri gerektiğini duyurdu.

01.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:53
Bursalı 361 umreci vatandaş bugün evlerine geldi
Bursa Valisi Yakup Canbolat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 günlük karantinada bulunan 361 umreci vatandaşın evlerine geldiğini ve dışarı çıkmamaları ve yakınlarını ziyaret etmemeleri gerektiğini duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat resmi sosyal medya hesabından, "Daha önce 14 günlük karantinaya Ankara ,Konya ve Kayseri illerimizde alınan 361 umreci vatandaşımız bugün ilimize geldiler. Umrecilerimizin 14 gün evlerinden dışarı çıkmamalarını, yakınlarının da ziyaret etmemelerini istirham ediyorum. Görevlilerimiz her gün kontrol edecek" şeklinde açıklamada bulundu. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Bursa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bursalı 361 umreci vatandaş bugün evlerine geldi - Haberler

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