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Bursalı annelerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere börek

Bursalı asker ve şehit anneleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan ve Suriye sınırında eli tetikte hazır bekleyen Mehmetçiğe kendi elleriyle yaptıkları börekleri gönderdi.

12.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:17Bursalı annelerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere börek
Bursalı asker ve şehit anneleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan ve sınırında eli tetikte hazır bekleyen Mehmetçiğe kendi elleriyle yaptıkları börekleri gönderdi. Börekler Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi 'de Mehmetçiğe teslim edildi.

Bursa'dan Akçakale'ye gelen esnaflar ve şehit yakınları Akçakale ilçesinde yaptığı ziyaretlerin ardından börekleri fırınlarda ısıtarak araçlara yükledi. Börekler, sınır hattında görev yapan Mehmetçiklerin birliğine teslim edildi. Esnaflar ve şehit yakınları Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ve harekata katılan askerlerin yalnız olmadığını göstermek istediklerini ifade etti. Bursalı esnaf Hasan Acar, "Asker anneleriyle Bursa milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ve usta arkadaşlarımızla beraber tam 50 tepsi ve 250 kilo böreğimizi alıp Akçakale'ye geldik. Akçakale Kaymakamı bizi çok iyi karşıladı, nasip olursa böreklerimizi Mehmetçiğimize ikram etmek istiyoruz" dedi.

Şehit aileleri ve esnaflar kendi elleriyle Mehmetçiğe börek ikramı yaptı. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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