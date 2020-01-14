Haberler » Spor » Bursalı dağcılar Uludağ'da -7 derece soğuğa rağmen gece yürüyüşü yaptı - Spor

Bursalı dağcılar Uludağ'da -7 derece soğuğa rağmen gece yürüyüşü yaptı

Bursa'da bir grup dağcı Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi uludağ'da-7 derecede kamp atıp, gece yürüyüşü yaptı.

14.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:24Bursalı dağcılar Uludağ'da -7 derece soğuğa rağmen gece yürüyüşü yaptı
'da bir grup dağcı 'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi uludağ'da-7 derecede kamp atıp, gece yürüyüşü yaptı.

Kısa Adı BUDAK olan Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri, 2543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan 'da kamp yaptı. Halit Çelik, Ali İştem, Erdal Altıntaş ve Ayşe Arabacı'dan oluşan ekip hafta sonu tatilini kış turizmin merkezlerinden Uludağ'ın soğuk

havasına aldırış etmeden 1,5 metreyi bulan karın üzerinde kamp atarak geçirdi. Oteller bölgesinden Kuşaklı Kaya mevkiine 3 kilometre yürüyerek gelen dağcılar, soğuktan daha az etkilenmek için kayalıkların altına çadırlarını kurdu. Yanlarında getirdikleri ekipmanları sayesinde -7 dereceyi bulan soğuklukta zorluk çekmeyen dağcılar, dolunayda Küçük Zirveye gece yürüdü. Tekrar kamp alanına inen dağcılar ocaklarında yemeklerini yapıp çaylarını içmeyi ihmal etmedi. Geceyi burada geçiren dağcılar, oteller bölgesine geri döndü. - BURSA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:46  Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor - Spor
12:40  Alanyaspor, Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Emircan Altıntaş'ın lisansını çıkardı. - Spor
12:38  FED Kupası'nda rakipler belli oldu - Spor
12:36  Arda Turan, kendisine takım bulması için ünlü menajer Mino Raiola'yı aradı - Spor
12:20  Hidayet Türkoğlu: "Shane Larkin'i milli takımda görmek istiyoruz" - Spor
11:30  Beşiktaş, Zenit'ten Robert Mak'ı gündemine aldı - Spor
11:23  Belediye başkanının Filenin Sultanları'na yaptığı yorum tepki çekti: Kendilerini teşhir ediyorlar - Spor
09:43  FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor - Spor
09:34  Fenerbahçe, Papiss Cisse için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç'i önerecek - Spor
14.01.2020 12:52:57