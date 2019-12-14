Haberler » Güncel » Bursalı doğa fotoğrafçısının hazırladığı yaban hayatı klibi beğeni topladı - Haber

Bursalı doğa fotoğrafçısının hazırladığı yaban hayatı klibi beğeni topladı

Bursalı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in 2019 yılında tamamı Bursa sınırları içerisinde çektiği yaban hayatı görüntüleriyle derlediği klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

14.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:36Bursalı doğa fotoğrafçısının hazırladığı yaban hayatı klibi beğeni topladı
Bursalı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in 2019 yılında tamamı Bursa sınırları içerisinde çektiği yaban hayatı görüntüleriyle derlediği klip, sosyal medyada ilgi görüyor. Ülkemizin canlı türü çeşitliliğine de dikkat çeken klip kısa sürede büyük beğeni topladı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 2019 yılında çektiği yaban hayatına dair özel görüntülerini kısa bir kliple yayınladı. Çektiği görüntülerde ülkemizin yaban hayatında yer alan kuş türlerinin en neşeli hallerini paylaşan Tüydeş'e ünlü isimler de destek verince sosyal medyada kısa sürede binlerce tıklanmaya ulaştı. Yaptığı çalışmaların yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile başta Türkiye yaban hayatına dikkat çekmek için çaba sarf eden Tüydeş, bunu yanı sıra doğadan derlediği ilginç ve anlamlı hikayeleri basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Tüydeş'in çalışmalarını sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34 Gümüşhane'de yol çilesi bitecek - Haber
10:32 (ÖZEL) - 10 KURUŞLUK İHMAL - Haber
10:32 Finike Eroğlu Nuri Camii yükseliyor - Haber
10:31 Kantinler mercek altında - Haber
10:29 Klasik Müzik Şefi Şallıel'den, Meksikalılara Zeybek ve Harmandalı konseri - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:55 Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Haber
14.12.2019 10:41:59