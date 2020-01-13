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Bursalı emekli, her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63), her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.

13.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:26Bursalı emekli, her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor

BURSA'nın ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63), her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.

Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Kazım Yolcu, emekliliğinin ardından eline aldığı süpürgeyle her sabah Ömer Osman Çağlayan Okulu önü ve çevresineki sokakları düzenli olarak temizlemeye başladı. Gönüllü olarak sokakları temizlediğini ve çocuklara örnek olunması gerektiğini kaydeden Yolcu, "Temizlik imandan gelir, temizlik yoksa iman yoktur. Benim parayla işim yok. Ben temizlemezsem, sen temizlemezsen kim temizleyecek? Birilerinin bu işi yapması lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza da örnek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.



Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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