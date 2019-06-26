26.06.2019 14:15
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Bursalı Espor takımı, Avrupa ligi finalinde mücadele edecek

Bursalı Espor takımı, Avrupa ligi finalinde mücadele edecek

Türkiye'de 30, dünyada ise 400 milyon kullanıcısı olan Espor'da Bursa'daki Pİ5 takımı Fenerbahçe'ninde bulunduğu Avrupa liginde final karşılaşmalarında boy gösterecek.

Türkiye 'de 30, dünyada ise 400 milyon kullanıcısı olan Espor'da Bursa 'daki Pİ5 takımı Fenerbahçe 'ninde bulunduğu Avrupa liginde final karşılaşmalarında boy gösterecek.

Yeni kurulan Pİ5 takımı kısa süre içinde büyük başarı göstererek içinde İsrail ve İngiltere 'den takımların bulunduğu 20 kişilik ligde 2'inciliğe yükseldi. Çalışmalarına büyük bir hızla devam eden takım, haftanın belirli günleri toplanarak antrenman yapıyor. Önümüzdeki günlerde internet üzerinden oynanan bilgisayar oyunlarıyla rakipleriyle yarışacak olan takım, zorlu maçlar öncesi moral depolamak için bir araya geldi.

Yemekte neşeli gözüken Pİ5 Espor kulübü oyuncuları Avrupa liginde şampiyon olmayı hedefliyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Fenerbahçe , Türkiye , Bursa , Avrupa , Spor

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