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Bursalı fırıncı aç kalan köpek ve kedilere böyle sahip çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde fırıncılık yapan Özgür Demir, köylere ekmek götürürken sahipsiz olan aç hayvanlara da sahip çıktı.

13.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:38
Bursalı fırıncı aç kalan köpek ve kedilere böyle sahip çıktı
Bursa 'nın Karacabey ilçesinde fırıncılık yapan Özgür Demir, köylere ekmek götürürken sahipsiz olan aç hayvanlara da sahip çıktı. Fırıncının köpek ve kedilere uzattığı iyilik eli bir imam tarafından kısa film haline getirilip sosyal medyada paylaşıldı.

Karacabey'de işlettiği fırından çıkan taze ekmekleri köylere dağıtırken yolda karşısına çıkan sahipsiz hayvanları unutmayan Özgür Demir, yanında getirdiği yiyeceklerle onları da beslemeyi ihmal etmiyor. Demir, yıllardır her sabah erken saatlerde çıktığı ekmek dağıtımında bu hayvanları kendi imkanlarıyla besliyor. Hayvanların da kendisini beklediğini belirten Demir, ekmek arabasının geçeceği saatte yola çıkıp onu arabasını tanıyarak peşine takıldığını söyledi.

20 yıldır fırın işiyle uğraştığını ifade eden Demir, hayvanlara olan ilgisinin çocukluktan beri var olduğunu belirterek 'Hayvanlar artık arabamı görünce yemeklerinin geldiğini hissediyorlar, ben de içlerindeki hissi boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Bu yaptığım şey özellikle dinimizin bir gereği. Hz. Ömer'in 'Dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler' sözünü hatırlayarak onları ihmal etmemeye çalışıyorum' dedi.

Özgür Demir, yıllar önce yine ekmek dağıtımına çıktığı bir sabah bir köpeğin ağzı bağlı çuvalı açmaya çalıştığını görünce araban inip kontrol ettiğinde çuvalda yavru köpeklerin olduğunu fark etmiş. Demir sahiplendiği o 6 köpeği evine götürüp biberonla beslediği anlatırken 'Maalesef bazı aileler evlerine aldıkları köpekleri bakamayıp sokağa atıyor. Buna karşıyım ve kesinlikle insanlık dışı bir şey bu' dedi.

İmam konuya dikkat çekmek için kısa film çekti

Konuyu duyduktan sonra çok etkilenen ve bunu insanlara duyurmak adına kısa film olarak hazırlayarak sosyal medyada paylaşan Çeşnigir Camisi imamı Fatih Yılmaz 'Köyümüzde fırıncı abimizin bu hareketini görüp takdirle karşılaşıyordum. Ama sonra diğer köyler de de denk gelince hem onu bekleyen hayvanlar adına çok sevindim. Hem de böyle bir iş ortaya koyduğu için mutlu oldum. Din görevlisi olarak fotoğraf ve film konularına ilgim hep vardı. Ben de bu ilgimi bu fırıncı ile sahipsiz dostlarımız adına farkındalık oluşturmak için kullanmak istedim. Ayrıca evlerimize kapandığımız şu günlerde o hayvanların bu abimiz gibi iyi insanlara daha çok ihtiyacı var " dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacabey, Bursa, Güncel
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