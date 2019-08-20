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Bursalı fırıncı 1,5 lira olan ekmeğin fiyatını 1 liraya düşürdü

Bursa'da bir fırıncı 1,5 lira olan 250 gram ekmeği 1 liraya düşürdü. Vatandaşlar ucuz ekmeğe ilgi gösterirken, diğer fırınların da kampanya yapmasını istediler.

20.08.2019 16:24
Bursalı fırıncı 1,5 lira olan ekmeğin fiyatını 1 liraya düşürdü

Gemlik'te geçtiğimiz yıllarda indirime giderek vatandaşa önemli kazanç sağlayan fırıncı Tekin Rama, tüm şubelerinde ekmek fiyatını 1 TL olarak sabitledi.

Gemlik genelinde fırınlarda 250 gram ekmeğin 1,50 TL'ye satıldığı öğrenilirken, bazı marketlerde dönemsel indirim günlerinde bile 1,25 kuruşa ekmek satılıyor. Temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeğin fiyatının Tekin Rama'nın fırınlarında 1 TL'ye indirilmesi vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar ilçe genelinde diğer fırın işletmelerinden de aynı indirim tutarına ulaşmalarını talep ettiler.

"HALKIMIZ UYGUN FİYATA EKMEK YESİN"

Ekmek fiyatında 50 kuruş indirime giden Fırıncı Tekin Rama, "Ülke ve ilçe olarak zor günler yaşıyoruz. Bu durumda, iş dünyasında olan bizler de sorumluluk almalıyız. Üretici olarak, 1 TL'den satarsak bile kar edebiliyoruz. Bizlerin hayatımızı geçindirmemizi ve kazanmamızı sağlayan vatandaşlarımıza, bizlerin de karşılık vermesi gerekiyordu. Bu nedenle vatandaşlarımız 'uygun fiyata ekmek yesin' diyerek indirime gittik. En çok tüketilen temel gıda maddesindeki indirimin örnek olmasını umut ediyoruz" dedi.

Tekin Rama, sözlerinin sonunda ekmek indirimin sürekli olacağını beyan etti.

Bursalı fırıncı 1,5 lira olan ekmeğin fiyatını 1 liraya düşürdü

Gemlik, Bursa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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