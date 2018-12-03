Bursalı Firmalardan Engeliller Günü Mesajı

03 Aralık 2018 Pazartesi 19:45



03 Aralık 2018 Pazartesi 19:45

3 ARALIK Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Bursa'da faaliyet gösteren firma yöneticileri video klip çekti. Ops Team Building'in başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesinde kurumlar işaret dili ile Dünya Engelliler Günü için ortak bir çağrıda bulundu.Ops Team Building'in başlattığı,sosyal sorumluluk projesine, www.bursadabugun.com, Project Speakeasy, Elring Klinger, Hastavuk, BUİKAD, ikayder, PRWEST Global Consulting, Maysan Mando, Golf Dondurma, Jci Bursa, Ünver Group ve Bursalı tekstil firmaları katıldı. Ayrıca, 3 sivil toplum kuruluşunun da dahil olduğu proje ile ilgili, Ops Team Building Kurucusu Furkan Eyikul şu ifadelere yer verdi:"Biz bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile bağımızı çalıştığımız alan üzerinden kuruyoruz. Yani toplulukların barışçıl ve verimli alanlarda çalışması bizim için çok önemli. Özel sektör firmalarının her biri güçlü ve değerli, aynı zamanda Bursa'ya değer katıyorlar biz de bu kurumları bir araya getirip birlikte bir söylem üreterek ve hareket ederek bu gücün çok daha fazla ve etkili olacağı bir farkındalık oluşturmak istedik. Katılan ve destek veren kurumların tamamına teşekkür ediyorum. İşaret dili tercümesinde yoğun programına rağmen destek olan Gökçe Çayır'a ayrıca teşekkür ediyorum. İşaret dili konusunda profesyonel olmadığımızı hatırlatarak, hatalarımız ve kusurlarımız için herkesin affına sığınıyoruz. Bu projenin işaret dili konuşmamız için de bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Proje dahilinde bir araya gelen kurumlardan da bu şekilde geri dönüşler almak bizi çok mutlu etti" dedi.- Bursa