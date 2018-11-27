27 Kasım 2018 Salı 09:53



27 Kasım 2018 Salı 09:53

Bursalı firmaların AR-GE merkezlerinde doktoralı eleman çalışacakUludağ Üniversitesi anlaşma yaptı, Bursalı firmaların AR-GE merkezlerinde doktoralı eleman çalışacak-Türkiye'deki binden fazla AR-GE merkezinde bin doktoralı araştırmacı çalışmıyorBURSA - Uludağ Üniversitesi, Bursa'da AR-GE merkezi bulunan firmaları gezdi. Firmalarla anlaşan üniversite, bu firmalarla ortak projeler yürütecek. Yapılan anlaşmayla birlikte firmalarda doktoralı araştırmacılar görev yapacak. Türkiye'de binin üzerinde AR-GE merkezi bulunuyor, ancak bu merkezlerde bin tane doktoralı araştırmacı çalışmıyor. Uludağ Üniversitesi, Bursa'da AR-GE merkezi bulunan 40 firmayı gezerek 20 tanesiyle anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayla Türkiye bugüne kadar sıkıntı çektiği nitelikli araştırmacı meselesini halletmiş olacak. Firmalarla protokol imzalayan Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, "Bursa Uludağ Üniversitesi olarak 3'üncü nesil üniversite vizyonunu kendimize misyon edinmiştik. Üniversitede yapılan araştırmaların ilgili sektörlerde kullanılması gerekiyor. Bunun yolu üniversitenin iş dünyasıyla ortak çalışması. Hükümetimizin hedefi, üniversitelerin bulundukları bölgelerde öncelikli olmak kaydıyla ilgili sektörlerle ortak çalışmalar yapması. Bununla alakalı bir çok argümanı üniversitenin önüne sundular. Bunlardan bir tanesi de, merkezlerin ilgili sektörlerle beraber çalışması. Üniversitemizin bünyesinde 30'a yakın uygulama ve araştırma merkezi var. Bunların bir kısmı üniversitenin içindeki çalışmaları organize ederken, önemli bir kısmı da sektörlerle beraber çalıştığı zaman ancak fonksiyonel olacak. Malzeme, uygulama ve araştırma merkezi, tohumculuk uygulama ve araştırma merkezi, enerji uygulama araştırma ve araştırma merkezi ve genetik uygulama araştırma merkezini bu şekilde kurguladık. Böyle devam edeceğiz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı" dedi.Sektörden üniversiteyle ortak AR-GE merkezi kurma teklifi geldiğini anlatan Yusuf Ulcay, "Buna olumlu cevap verdik. Türkiye'de AR-GE merkezlerinin sayısında ciddi bir artış oldu. Binin üzerine çıktı. Bu sayı tasarım merkezleriyle beraber bin 200'ün üzerine çıktı. Bursa'da AR-GE merkezi sayısı 103'ü buldu. Tasarım merkezleriyle birlikte 120 rakamına ulaştı. Türkiye'deki bin küsur merkezde bin doktoralı araştırmacı çalışmıyor. TÜBİTAK, sanayi doktorası adı altında, 22: 44 koduyla, firmaların AR-GE merkezlerinde doktoralı eleman istihdamını teşvik ediyor. Bursa'daki firmaların 40 tanesini dolaşma imkanımız olabildi. Bunların yarısıyla da anlaşma sağladık. Türkiye'de bu kodla 500 bursiyer verilecekti. Bu bursiyerlerin 55 tanesini Uludağ Üniversitesi tahsis etti. Bunun önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Bu arkadaşlar doktoralarını bitirdikten sonra en az zorunlu olarak 3 yıl destek aldıkları TÜBİTAK'la birlikte firmadan 3 yıl çalışacak. Ücret noktasında firmalarımız biraz bonkör olurlarsa bunun önü açılmış olur" dedi.