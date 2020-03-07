Bursalı firmaların tekstil ürünleri ABD'de ilgi gördü

ABD'nin Los Angeles kentinde 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen LA Textile Show'a katılan Bursalı tekstilcilerin ürünlerinin ilgi gördüğü bildirildi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinden (UTİB) yapılan açıklamaya göre, 4-6 Mart'ta gerçekleştirilen fuarda dünyanın farklı bölgelerinden gelen firmaların yanı sıra UTİB de yer aldı.

Fuarda Türk firmaları, dünyanın birçok yerinden gelen firmalarla iş görüşmeleri de gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD'nin kendileri için vazgeçilmez bir pazar olduğunu belirterek, Çin'de başlayan ve dünyanın birçok yerinde etkisini gösteren koronavirüs salgınının ticareti de olumsuz etkilediğini ifade etti.

İhracatı arttırmak için yoğun çaba sarfettiklerini kaydeden Engin, şunları kaydetti:

"Fuarda beklediğimizin de üstünde ilgiyle karşılandık. Dünyanın dört bir yanından gelen iş insanları, tasarımcı ve üreticilerini, Türkiye'nin tasarım gücü, sıfır problem temelinde sürdürdüğü üretim ve servis kalitesi ile tanıştırdık. Yüksek ihracat performansı ve pazar potansiyeline sahip olan Türkiye, tekstil sektöründe dünyanın en güçlü piyasa paylarından birine sahip. Dünya pazarındaki bu yerimizi korumak için Türk tekstil sektörü olarak moda, tasarım ve markalaşmaya büyük önem veriyoruz. Moda, tasarım, Ar-Ge konusunda dünyada pek çok ülkenin takibindeyiz. Küresel tekstil trendlerinin belirlenmesi konusunda da Türkiye öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor."

Türk tekstil sektörü AB'nin ikinci en büyük tedarikçisi

Engin, Türk tekstil sektörünün dünyanın yedinci, Avrupa Birliğinin de ikinci büyük tedarikçisi olduğunu aktararak, ABD pazarında ise geçen yıl dokuzuncu sırada yer aldıklarını ifade etti.

Yaptıkları çalışmalarla basamakları hızla tırmanacaklarını değerlendiren Engin, "Halen ABD pazarında Türkiye tekstilde yüzde 3,1, hazır giyimde ise yüzde 1 paya sahip. ABD'de ilk sıraları Çin, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Hindistan ve Meksika alıyor. Pazarın lideri olan Çin'deki koronavirüs nedeniyle ihracatın daralması ABD pazarında şansımızı artırıyor. Ancak yine de dikkatli olmalıyız. İhracatımızı günlük gelişmelere göre değil, uzun vadeli ve istikrarlı programlarla planlamalıyız. Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon alanındaki geldiğimiz seviye bunu yapabileceğimizi ortaya koyuyor. Kısa sürede ABD pazarında ilk üç sırada yer alacağız. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,05 artırarak 96,8 milyon dolar ihracata imza attı. Geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA