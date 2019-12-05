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Bursalı firmaların tekstil ürünleri Londra'da ilgi gördü

İngiltere'de düzenlenen Denim Premiere Vision Londra Fuarı'na 29 firmayla katılan Bursalı tekstilcilerin ürünleri ilgi gördü.

05.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:10Bursalı firmaların tekstil ürünleri Londra'da ilgi gördü
'de düzenlenen Denim Premiere Vision Fuarı'na 29 firmayla katılan Bursalı tekstilcilerin ürünleri ilgi gördü.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinden (UTİB) yapılan açıklamaya göre, 3-4 Aralık'ta gerçekleştirilen fuarda dünyanın farklı bölgelerinden gelen firmaların yanı sıra UTİB de yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, İngiltere'nin için önemli bir pazar potansiyeli oluşturduğunu vurguladı.
Ticaret Bakanlığınca 2018-2019 döneminde belirlenen "Hedef ve Öncelikli Ülkeler"den birinin İngiltere olduğunu aktaran Engin, şöyle devam etti:
"Türkiye ve İngiltere'nin ticaret hacmi 2018 yılı itibarıyla 25,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Tekstil sektöründe yıllık dış ticaret hacmimiz yaklaşık 430 milyon dolar, hazır giyim sektöründe yaklaşık 2 milyar dolar ve bu sektörlerde ülkemiz İngiltere ile ticaretinde yüksek düzeyde dış ticaret fazlası veriyor. İngiltere, tekstil ürünlerinden hazır giyime ve deriden mamul ürünlerine kadar birçok ürün ve ürün grubunu Türkiye'den ithal ediyor. Biz de UTİB olarak mevcut potansiyeli ihracata dönüştürebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."
Engin, Türk firmalarının, Denim Premiere Vision Londra Fuarı'nda diğer organizasyonlarda olduğu gibi gerek ürün kalitesi gerekse tasarımıyla beğeni topladığını belirtti.
Londra'daki fuarın, iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Engin, "Yurt dışı fuarlarında Türkiye olarak yer almak ve Türk firmalarının yabancı sektör temsilcileri tarafından ilgi görmesi bizleri Türkiye adına gururlandırıyor. Türk firmalarının hem network hem de ticaret hacmini genişletebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Türkiye, Londra, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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