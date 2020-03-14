Bursalı fotoğrafçı dünya arenasında
Bursalı doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan bu yıl Rusya'da yapılacak oyan FIAB Doğa Bianeli 2020 Rusya Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.
14.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:06
Bursalı doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan bu yıl Rusya 'da yapılacak oyan FIAB Doğa Bianeli 2020 Rusya Dünya Kupası'nda Türkiye 'yi temsil etme hakkını kazandı.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından 10 Şubat'ta başlatılan Türkiye Takımı seçmeleri dün sonuçlandı. Onbinlerce aday içerisinden "Kuşlar" dalında Türkiye takımına seçilme hakkını kazanan doğa fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan, baskı dalında 1 fotoğraf, dijital dalda 2 fotoğraf ile Türkiye adına yarışacak.
6. kez Türkiye takımında olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Turhan, "Rusya'da yapılacak olan Dünya kupasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
Öte yandan Turhan geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye'de fotoğrafın oscarı sayılan 14. Sami Güner Kupasını da kazanmayı başardı. 3 turlu yapılan yarışmada, Kanatlanan Renkler ve Leylek köyünde çektiği "Göçten Göçe Yaşam Süreci" çalışmalarıyla ilk iki turu başarı ile geçen sanatçı final turunda da hayvanat bahçelerindeki hayvanların mutsuz huzursuz asabi durumlarını çalışarak kupanın sahibi oldu. - BURSA
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından 10 Şubat'ta başlatılan Türkiye Takımı seçmeleri dün sonuçlandı. Onbinlerce aday içerisinden "Kuşlar" dalında Türkiye takımına seçilme hakkını kazanan doğa fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan, baskı dalında 1 fotoğraf, dijital dalda 2 fotoğraf ile Türkiye adına yarışacak.
6. kez Türkiye takımında olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Turhan, "Rusya'da yapılacak olan Dünya kupasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
Öte yandan Turhan geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye'de fotoğrafın oscarı sayılan 14. Sami Güner Kupasını da kazanmayı başardı. 3 turlu yapılan yarışmada, Kanatlanan Renkler ve Leylek köyünde çektiği "Göçten Göçe Yaşam Süreci" çalışmalarıyla ilk iki turu başarı ile geçen sanatçı final turunda da hayvanat bahçelerindeki hayvanların mutsuz huzursuz asabi durumlarını çalışarak kupanın sahibi oldu. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Orhan Turhan, Türkiye, Rusya, Yaşam
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