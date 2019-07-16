Bursalı futbolcular Siirt'i gezdi

Bursa
'daki amatör kulüplerden Vatan spor
'da top koşturan futbolcular Siirt
İktisasspor ile oynayacakları dostluk maçı öncesi şehri gezdi.
Siirt Amatör lig takımlarından İktisasspor ile kardeş kulüp olan Vatanspor, özel bir karşılaşma için Siirt'e geldi.
Kulüp Başkanı Selam Sultansu, U 16 ve U 17 kategoride 20 futbolcudan oluşan takımla geldikleri Siirt'te, kentin tarihi mekanlarını ve spor tesislerini gezdiklerini söyledi.
İlk kez Siirt'e gelen gençlerin gördüğü sıcak ilgiden memnun olduğunu ve ön yargılarının kırıldığını aktaran Sultansu, şunları kaydetti:
"Siirt'te sıcak ilgiyle karşılaştık, misafirperver bir şekilde ağırlandık. Güres Caddesinde insanların ilgisi ve sempatisi tüm ön yargılarımızı kırdı. Siirt ve Bursa arasındaki kardeşlik köprüsünün devam etmesi için her platformda ülkemizin bu şirin kentinin güzelliklerini anlatacağız. Bu tür organizasyonları destekliyoruz. Bugün oynayacağımız maçın ardından Siirt'ten ayrılacağız. Daha sonra Siirt ekibini Bursa'da ağırlayarak doğu ile batı arasındaki kardeşlik köprüsünü tesis edeceğiz."
İktisasspor Kulübü Başkanı ve Şehit Zafer Spor Lisesi Müdürü Mehmet Şakir Kayaalp de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bursa'nın köklü amatör kulüplerinden Vatanspor'un kulüp başkanı Sultansu'yu ve futbolcuları ağırladık, şehrimizin tarihi yerlerini ve tesislerini gezdirdik. Oldukça güzel bir atmosfer yaşandı. Trabzon'dan sonra Bursa ile de kardeşlik köprülerini oluşturduk." diye konuştu.
Kafileye rehberlik yapan antrenör Zeki Eren de kulüp yöneticilerine ve futbolculara altyapı tesislerini gezdirdi.