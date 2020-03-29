Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu

Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu Bursalı gazeteci, çektiği videoyla, işitme engellilere işaret diliyle 'Sokağa çıkmayın' çağrısı yaptı.

29.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:51
Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu
BURSA - Bursalı gazeteci, çektiği videoyla, işitme engellilere işaret diliyle 'Sokağa çıkmayın' çağrısı yaptı.
Bütün dünyada hayatı kabusa çeviren korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye 'yi de etkisi altına alan virüs çok kısa sürede ülkemizde de ölümlere sebep olmaya başladı. Devlet yöneticileri, bu zorlu süreçte vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapınca duyarlılık gösterenler sokakları terk edip evlerine kapandı. Vatandaşların sokağa çıkmalarını önlemek adına her fırsatta değişik yollarla mesajlar verilirken, Kent Gazetesi Görsel Yönetmeni Yasemin Özkerem de anlamlı bir videoyla sürece destek verdi.
İşaret dili öğreten Özkerem, hazırladığı videoyla sağır-dilsizlere 'Evde kal' çağrısında bulundu. "Herkese merhaba" diyerek söze başlayan Yasemin Özkerem, "Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz korona virüsü salgını var. Lütfen evde kal. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
Özkerem, "Hassas günler geçiriyoruz. Bu hepimiz için bir imtihan. İşitme engelliler için bu güne kadar böyle bir uygulama yapılmadığını görünce çağrı yapmayı görev edindim. Önce, çalıştığım gazetemin haber sitesinde videoyu yayınladık. Kendi sosyal medya hesabımda da yayın yapınca arkadaşlar da sağ olsunlar kendi sayfalarında paylaşımda bulundu. Bu hepimiz için sosyal bir görev" dedi. Bursalı gazeteciden işaret diliyle ’Evde kal’ videosu

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bursa, Genel

Haberin Videosu :

Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Bursalı gazeteciden işaret diliyle 'Evde kal' videosu - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:40: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere videolu "Evde kal" çağrısı - Haberler 14:39: Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden "Evinizde kalın" çağrısı - Haberler 14:37: Milletvekili Taşdoğan'dan sahra önerisi - Haberler 14:33: Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı - Haberler 14:27: Teröre giden kaynaklar halka akmaya devam ediyor - Haberler 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi