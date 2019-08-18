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Bursalı genç atletler dördüncü bitirdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm U20 Kadın takımı, Turkcell U20 Ligi'ni 97,5 puanla dördüncü sırada tamamladı.

18.08.2019 16:21 Bursalı genç atletler dördüncü bitirdi
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm U20 Kadın takımı, Turkcell U20 Ligi'ni 97,5 puanla dördüncü sırada tamamladı. Yeşil-beyazlılar, tamamı alt yapı sporcularından oluşan kadrosuyla mücadele ettiği yarışlarda 7 madalya topladı.

Turkcell sponsorluğundaki U20 Atletizm Ligi 2019 sezonu final etabı 16 Ağustos Cuma günü Eskişehir'de yapıldı. Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda gerçekleşen yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Zeynep Kuran; 800 metre ve 400 metre, Edanur Yaşar, 400 metre engel ve Gönül Demir cirit atma yarışında ikinci olurken, disk atmada İrem Aydın, üç adım atlamada Nazlıcan İnaltekin ve gülle atmada İlayda Ertunç üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Toplamda kazandığı 7 madalya ile 97,5 puana ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Turkcell U20 Atletizm Ligi'ni dördüncü sırada bitirdi. - BURSA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atletizm, Spor

Kaynak: İHA

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