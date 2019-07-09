09.07.2019 20:22
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Bursalı hacı adayları dualarla uğurlandı

Bursalı hacı adayları dualarla uğurlandıBURSA - Bursa'da 172 kişiden oluşan ikinci hac kafilesi dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.

Bursalı hacı adayları dualarla uğurlandı
BURSA - Bursa'da 172 kişiden oluşan ikinci hac kafilesi dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki uğurlama törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Hacı adayları ile yakınları gözyaşları içinde helalleşti. Yıllar sonra kuradan isimleri çıkan hacı adayları uğurlamada duygu dolu anlar yaşadı.
İkinci hac kafilesini uğurlama törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Müftü İzani Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzani Turan, "Çıkmış olduğunuz yolculuk başından sonuna kadar ibadet, ubudiyyet olan bir yolculuktur. Yolunuz açık olsun, sizlere dua ediyoruz" dedi.
Bursa'dan otobüslerle yola çıkan hacı adayları Yenişehir Havaalanı'ndan uçak ile ilk önce Medine-i Münevvere'ye gidecek. Hacı adayları daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye hareket edecek. Bursalı hacılar, hac farizasını yerine getirdikten sonra kurban bayramının ardından memleketlerine dönecek. Bursalı hacı adayları dualarla uğurlandı
Kaynak: İHA
Bursa, Hac, Genel

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