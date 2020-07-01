Bursalı hayvanseverlerden çağrı

Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri, Kent Meydan'ında bir araya gelerek, belediyeler ve vatandaşları sokak hayvanlarına karşı hassasiyete davet etti.

Bursalı hayvanseverlerden çağrı
01.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:59
Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri, Kent Meydan'ında bir araya gelerek, belediyeler ve vatandaşları sokak hayvanlarına karşı hassasiyete davet etti.

"Korkuyoruz" diyerek şikayet edilen hayvanların belediyeler tarafından toplandığını belirten hayvanseverler, kedi, köpek gibi hayvan korkusu fobi boyutunda olanların psikolojik destek almalarını istedi. Yapılan basın açıklamasında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu en çok belediyeler uygulaması gerekirken, en çok ihlal edenin maalesef belediyeler olduğunu belirten hayvanseverler basın açıklamasının ardından dağıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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