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Bursalı ihracatçılar, sağlık çalışanları için özel koruyucu maske üretecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanları için plexiglass-koruyucu kalkan maske üretilecek.

24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:32
Bursalı ihracatçılar, sağlık çalışanları için özel koruyucu maske üretecek
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanları için plexiglass-koruyucu kalkan maske üretilecek.
Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık kuruluşlarındaki yoğun bakım ünitelerinde görevli çalışanların salgından etkilenmemesi için ihtiyaç duyduğu, kritik öneme sahip koruyucu kalkan maskelerin üretimi gerçekleştirilecek.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2 bin 500 maske üretimi için gerekli malzemelerin Birlik tarafından karşılanacağını bildirdi.
Pandemi süresince koronavirüsle mücadelede ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda maskeler, Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma yolundaki vizyonumuzun güçlü bir parçası olarak kurduğumuz OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, ayrıca İTÜ Arı Teknokent'te yer alan 3D yazıcılarda üretilecek. Maskeler, en kısa zamanda Sağlık Bakanlığına teslim edilecek. Bu vesileyle büyük özveriyle hepimizin sağlığı için çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve hükümet yetkililerimiz nezdinde tüm sağlık personelimize teşekkür ederiz, kendilerine minnettarız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Ekonomi

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