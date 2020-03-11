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Bursalı iş insanı Seçkin Onur vefat etti

Bursa'nın tanınmış iş insanlarından Seçkin Onur, 81 yaşında vefat etti.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Bursalı iş insanı Seçkin Onur vefat etti
Bursa'nın tanınmış iş insanlarından Seçkin Onur, 81 yaşında vefat etti. Onur'un cenazesi 13 Mart Cuma günü öğle namazını müteakip Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii'den kaldırılarak Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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