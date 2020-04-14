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Bursalı Kıbrıs gazisinin cenazesinde sosyal mesafe

Bursalı Kıbrıs gazisinin cenazesinde sosyal mesafeBursa'nın İnegöl ilçesinde, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mürteza Doğan (67), koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uyularak, son yolculuğa uğurlandı.

14.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:44
Bursalı Kıbrıs gazisinin cenazesinde sosyal mesafe
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mürteza Doğan (67), koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uyularak, son yolculuğa uğurlandı.
İnegöl'de oturan Kıbrıs gazisi Mürteza Doğan, dün akşam evinde fenalaşınca ailesi, sağlık ekibi çağırdı. Eve gelen 112 Acil Servis görevlileri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğan'ı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Ölümünden önce gazi arkadaşlarını arayıp, helalleştiği öğrenilen Doğan için koronavirüs tedbirleri kapsamında tören yapılmazken, cenaze namazında da sosyal mesafe kuralına uyuldu. Hastane Mezarlığı'nda ikindi vaktinden önce cenaze namazı kılınmasının ardından Mürteza Doğan, vasiyeti üzerine burada toprağa verildi. Bursalı Kıbrıs gazisinin cenazesinde sosyal mesafe

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, İnegöl, Kıbrıs, Bursa, Güncel
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